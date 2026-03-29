Arezzo-Ascoli lunedì 30 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 30 marzo 2026 alle ore 20:30 si terrà la partita tra Arezzo e Ascoli, valida per la 34ª giornata del girone B di Serie C. L’incontro si svolgerà allo stadio di Arezzo e rappresenta la chiusura del turno. La squadra di Bucchi giocherà in casa, mentre quella di Tomei sarà ospite. Sono disponibili quote e pronostici relativi alla sfida.

La partita delle partite a chiusura del turno numero 34 su Serie C girone B con l’Arezzo di Bucchi impegnato in casa contro l’Ascoli di Tomei. La netta vittoria di Bra ha riportato il cavallino a +5 sul picchio, che nell’ultimo turno ha riposato. Un vantaggio relativamente comodo per i toscani che a 5 giornate dalla fine possono giocare per 2 risultati su 3, con un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arezzo-Ascoli (lunedì 30 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Campobasso-Arezzo (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiUn punto nelle ultime 2 partite e il campionato si riapre con l’Arezzo capolista costretto quest’oggi a fare punti sul campo del Campobasso di Zauri... Ascoli-Ravenna (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Marchigiani favoriti anche senza D’Uffizi e GuiebreDopo aver recuperato 5 punti nelle ultime 2 giornate all’Arezzo l’Ascoli di Tomei è in piena corsa per il primo posto, e lo stesso vale per il... Aggiornamenti e notizie su Arezzo Ascoli lunedì 30 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Arezzo-Ascoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Arezzo-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Arezzo-Ascoli, 600 biglietti. Scongiurata la riduzione per il big match; Arezzo-Ascoli, ordinanza del sindaco. Sbloccati altri 550 biglietti di curva sud. Avato presenta Arezzo-Ascoli: Snodo cruciale per gli amaranto, la B manca da quasi 20 anni. Dinamico e duttile il 4-3-3 di BucchiAbbiamo affidato alla penna del giornalista Andrea Avato, direttore responsabile della testata Amarantomagazine.it, la presentazione dalla sponda toscana del match Arezzo-Ascoli in programma Lunedì 30 ... picenotime.it Arezzo-Ascoli, è sfida anche tra i pali tra Venturi e Vitale. Due rigori parati per il portiere amarantoAnche i portieri saranno protagonisti della super sfida Arezzo-Ascoli in programma Lunedì 30 Marzo alle ore 20:30 allo stadio Città di Arezzo per la 34esima e quintultima giornata del girone B del d ... picenotime.it Antiviglia di Arezzo-Ascoli e come di consueto si è tenuta la conferenza stampa di mister Cristian Bucchi. Sentiamone un estratto. - facebook.com facebook Arezzo-Ascoli, arbitra Poli di Verona. Tomei: “Mi aspetto una gara equilibrata, entrambe giochiamo per vincere” x.com