Ascoli-Ravenna lunedì 09 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Marchigiani favoriti anche senza D’Uffizi e Guiebre

Lunedì 9 marzo 2026 alle 20:30 si gioca la sfida tra Ascoli e Ravenna. L'Ascoli, guidato da Tomei, è in risalita dopo aver conquistato cinque punti nelle ultime due giornate, mentre il Ravenna di Mandorlini, attualmente terzo in classifica, si trova a sei punti dalla prima posizione. Le formazioni sono state ufficializzate, e le quote dei pronostici indicano i marchigiani come favoriti, anche senza D’Uffizi e Guiebre.

Dopo aver recuperato 5 punti nelle ultime 2 giornate all'Arezzo l'Ascoli di Tomei è in piena corsa per il primo posto, e lo stesso vale per il Ravenna di Mandorlini terzo in classifica a -6 dalla vetta. Il picchio ha vinto ben 7 delle ultime 8 gare disputate ed è imbattuto dal 17 gennaio scorso (1 a 0 sul campo della Juventus Next Gen). Il Ravenna FC reduce dal pareggio a reti bianche contro la Pianese di mercoledì scorso si prepara alla sfida di lunedì sera (ore 20:30) contro l'Ascoli. Il Ravenna torna in campo domani sera (lunedì 9 marzo, ore 20.30) nel big match della 31esima giornata del girone B del campionato di calcio di serie C. Ascoli-Ravenna, arbitra Di Mario di Ciampino. Tomei: "Squadra fisica e tattica, bisogna non farli esprimere"