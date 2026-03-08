Campobasso-Arezzo lunedì 09 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 9 marzo 2026 alle 20:30 si gioca la sfida tra Campobasso e Arezzo. L’Arezzo, prima in classifica, cerca punti sul campo dei molisani per conservare il margine sull’Ascoli. Entrambe le squadre arrivano dopo due partite senza vittorie, e la partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di cambiare rotta. Le formazioni e le quote sono già state annunciate.

Un punto nelle ultime 2 partite e il campionato si riapre con l'Arezzo capolista costretto quest'oggi a fare punti sul campo del Campobasso di Zauri per mantenere intatto il vantaggio sull'Ascoli. I molisani vengono da 3 vittorie consecutive e sono attualmente quinti in classifica assieme a quella Ternana che ha fatto il colpaccio al comunale mercoledì scorso e alla Juventus Next Gen..