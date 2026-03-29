Area ex B4 il Comune vuole rigenerarla

L’amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha annunciato l’intenzione di rigenerare l’area ex B4, un sito che negli ultimi anni ha suscitato attenzione tra cittadini e enti locali. La proposta riguarda un intervento di riqualificazione volto a valorizzare l’area e integrarla nel più ampio progetto di sviluppo territoriale. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma sono stati avviati i primi passaggi ufficiali.

Un tassello per completare il mosaico. L’Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, già titolare della proprietà del grande bastione San Martino nel cuore della cittadella medicea, teatro di eventi rievocativi che ogni anno richiamano migliaia di persone, parteciperà all’ asta giudiziaria per aggiudicarsi la vicina area ex B4 (dal nome del mobilificio che vi aveva sede oltre vent’anni fa) per rigenerarla. Nel Consiglio comunale in programma domani alle 20.30 in municipio, l’assemblea cittadina sarà chiamata a votare l’autorizzazione a partecipare all’incanto. "Si tratta dell’ultima porzione interna alle mura di Terra del Sole da sottrarre ad un effettivo abbandono che dura da troppi anni – spiega il sindaco Francesco Billi –, riferendosi all’ex mobilificio di via Benericetti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Area ex B4, il Comune vuole rigenerarla Articoli correlati Area ex Enel: "Il Comune intervenga"A Monza torna al centro del dibattito pubblico l’ex area Enel di via Galvani, un vuoto urbano che da decenni trascina con sé degrado, insicurezza e... Orti sociali. Il Comune compra l’areaStili di vita sostenibili, chilometro zero, cura del territorio e dell’ambiente, ma anche impegni intelligenti alla base dell’iniziativa al debutto... Aggiornamenti e notizie su Area ex B4 il Comune vuole rigenerarla Argomenti discussi: Area ex B4, il Comune vuole rigenerarla; Castrocaro, il Comune vuole rigenerare l’ex B4 di Terra del Sole: un consiglio comunale per partecipare all’asta giudiziaria.