Orti sociali Il Comune compra l’area
Il Comune di Cornate d’Adda ha avviato un progetto di orti sociali, acquistando un’area dedicata alla sua realizzazione. L’iniziativa promuove stili di vita sostenibili, valorizza il territorio e sostiene pratiche di agricoltura a chilometro zero. Un’azione volta a favorire il coinvolgimento della comunità e a promuovere un rapporto più consapevole con l’ambiente, nel rispetto delle risorse locali e della sostenibilità.
Stili di vita sostenibili, chilometro zero, cura del territorio e dell’ambiente, ma anche impegni intelligenti alla base dell’iniziativa al debutto dell’iniziativa a Cornate d’Adda: gli orti sociali. Il Comune di Cornate ha comprato un terreno in via Castello, accanto al centro sportivo, costo, 35mila euro, scopi, welfare e ‘green’. Il ritorno all’agricoltura non è solo un antistress rispetto alla vita nel cemento. È benefico anche per la salute dei cittadini, che passano molto più tempo all’aria aperta svolgendo attività fisica e contribuendo in prima persona a rendere le città luoghi più ecologici e vivibili: l’aumento di aree verdi urbane migliora la qualità dell’aria e riduce le emissioni perché le piante assorbono l’anidride carbonica presente in atmosfera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Diciotto immobili confiscati alla mafia diventeranno orti sociali, l'idea del Comune
Leggi anche: Orti, frutteto, area fitness: via libera al progetto "Carraia". 500mila euro per il restyling del giardino / FOTO
Orti sociali. Il Comune compra l’area; Orti urbani, alberi e zona fitness nel giardino della Carraia; Orti urbani in Italia: i più belli; In Sicilia nasce un progetto educativo che mette assieme arte contemporanea e agricoltura.
Orti sociali. Il Comune compra l’area - Stili di vita sostenibili, chilometro zero, cura del territorio e dell’ambiente, ma anche impegni intelligenti alla base dell’iniziativa ... ilgiorno.it
Gli orti sociali restano senza acqua. "Per due settimane piante a secco" - Rubinetti a secco da circa due settimane che stanno mandando su tutte le furie gli assegnatari. lanazione.it
Pubblicato dal Comune di Vicopisano il bando per l'assegnazione degli orti sociali - E' stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande, entro le 12 del 23 ottobre, per l’assegnazione, in uso gratuito, di un lotto di terreno da adibire a orto ... lanazione.it
Izano, il refettorio dell’infanzia apre all’Epifania. Nel 2026 cascina e piazzola rifiuti e orti sociali - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.