Orti sociali Il Comune compra l’area

Il Comune di Cornate d’Adda ha avviato un progetto di orti sociali, acquistando un’area dedicata alla sua realizzazione. L’iniziativa promuove stili di vita sostenibili, valorizza il territorio e sostiene pratiche di agricoltura a chilometro zero. Un’azione volta a favorire il coinvolgimento della comunità e a promuovere un rapporto più consapevole con l’ambiente, nel rispetto delle risorse locali e della sostenibilità.

Stili di vita sostenibili, chilometro zero, cura del territorio e dell’ambiente, ma anche impegni intelligenti alla base dell’iniziativa al debutto dell’iniziativa a Cornate d’Adda: gli orti sociali. Il Comune di Cornate ha comprato un terreno in via Castello, accanto al centro sportivo, costo, 35mila euro, scopi, welfare e ‘green’. Il ritorno all’agricoltura non è solo un antistress rispetto alla vita nel cemento. È benefico anche per la salute dei cittadini, che passano molto più tempo all’aria aperta svolgendo attività fisica e contribuendo in prima persona a rendere le città luoghi più ecologici e vivibili: l’aumento di aree verdi urbane migliora la qualità dell’aria e riduce le emissioni perché le piante assorbono l’anidride carbonica presente in atmosfera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

