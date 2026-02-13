Area ex Enel | Il Comune intervenga

A Monza, l’area ex Enel di via Galvani torna al centro del dibattito pubblico, dopo anni di abbandono che hanno portato degrado e insicurezza. Il Comune deve intervenire per riqualificare quel vuoto urbano, ormai diventato un problema concreto per i residenti e le attività della zona. La proprietà privata ha ignorato le richieste di intervento, lasciando che la situazione peggiorasse nel tempo.

A Monza torna al centro del dibattito pubblico l'ex area Enel di via Galvani, un vuoto urbano che da decenni trascina con sé degrado, insicurezza e una forte esigenza di riqualificazione. In aula il tema è stato rilanciato dal consigliere di Civicamente, Paolo Piffer, che ha chiesto all'amministrazione un intervento per arginare una situazione percepita dai residenti come insostenibile. "I cittadini vivono un disagio importante e si domandano quali strategie stia mettendo in campo il Comune per contenere fenomeni così preoccupanti", dichiara Piffer. A rispondere è l'assessore al Governo del territorio, Marco Lamperti, che ricorda come sull'area sia in corso da tempo un'istruttoria urbanistica.