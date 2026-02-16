Bodo Glimt Inter arbitro | la designazione della UEFA

La UEFA ha annunciato gli arbitri per la partita tra Bodo Glimt e Inter, in programma nei playoff di Champions League. La scelta ha suscitato curiosità tra i tifosi, soprattutto perché l’arbitro designato proviene da un paese diverso da quello delle squadre coinvolte. La gara si svolgerà in Norvegia, dove il Bodo Glimt gioca le sue partite casalinghe.

Bodo Glimt Inter arbitro. La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per l'andata dei playoff di Champions League tra BodoGlimt e Inter. A dirigere l'incontro sarà il tedesco Daniel Siebert, scelto per una sfida che si preannuncia delicata e ricca di tensione agonistica. Il fischietto tedesco sarà affiancato da una squadra arbitrale chiamata a garantire la massima attenzione in una partita che potrebbe già indirizzare l'esito del doppio confronto europeo. Bodo Glimt Inter arbitro: la squadra completa. Gli assistenti designati saranno i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, mentre in sala VAR opererà Christian Dingert con l'assistenza del francese Jérôme Brisard.