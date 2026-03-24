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© Calcionews24.com - Arbitro Italia Irlanda del Nord: designato il fischietto dei playoff per i Mondiali 2026. Chi dirigerà la sfida degli azzurri

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