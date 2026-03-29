Il 18 aprile si terrà a Noventa Padovana un evento con la scrittrice vicentina Valentina Casarotto, inserito nella rassegna “Sabato mattina con lo scrittore” promossa dal Comune e dall’assessorato alla Cultura. L’appuntamento si svolgerà nel contesto di questa iniziativa culturale dedicata agli incontri con autori e scrittori locali.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Appuntamento il 18 aprile con la scrittrice vicentina Valentina Casarotto all’interno della rassegna “Sabato mattina con lo scrittore” promossa dal Comune e dall’assessorato alla Cultura di Noventa Padovana. Il suo romanzo “Il segreto nello sguardo. Rosalba Carriera prima pittrice d’Europa” racconta la vita e le opere della pittrice veneziana più famosa del Settecento. Tra Venezia e Parigi il romanzo rievoca incontri e intrighi della società e parallelamente racconta in prima persona la vita della pittrice che osò sfidare le convenzioni del proprio tempo. Artista prediletta da re e imperatrici, cantanti e ballerine, grazie al suo talento Rosalba Carriera è riuscita a svelare in ogni ritratto un’ambizione, un amore o un segreto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Appuntamento con Valentina Casarotto: "Rosalba Carriera prima pittrice d’Europa" a Noventa Padovana

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