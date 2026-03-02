Allo Smart di Noventa Padovana una lezione su benessere intestinale e cibo

Gli studenti del percorso di enogastronomia della Smart Innovation School di Noventa Padovana hanno partecipato a una lezione dedicata al benessere intestinale e all’alimentazione presso lo Smart di Noventa Padovana. L’incontro ha visto coinvolti docenti e professionisti del settore, che hanno illustrato aspetti pratici e teorici legati alla salute dell’intestino e al ruolo del cibo.

È stata una lezione particolare quella a cui hanno assistito gli studenti del percorso di enogastronomia della Smart Innovation School di Noventa Padovana. In cattedra, infatti, c'erano medici come il professor Francesco Francini Pesenti, specialista in Nutrizione umana, la dottoressa Rebecca Fabiola Lana, specialista in Biologia della nutrizione, e la dottoressa Chiara Padoan, specialista in Dietetica e Nutrizione clinica, e la dottoressa Antonella Agnello, direttrice sanitaria di Synlab Poli Euganea, che si è occupata di moderare l'evento. I clinici hanno affrontato con diverse prospettive il tema della corretta alimentazione per preservare le funzioni dell'intestino.