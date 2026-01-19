I giovani ciceroni dell' Istituto Serra guidano il tour alle opere del pittore cesenate Gino Barbieri

Sabato 24 gennaio, gli studenti dell’Istituto tecnico economico Renato Serra condurranno un tour delle opere di Gino Barbieri presso Casa Serra. In questa occasione, sarà aperta anche la Pinacoteca comunale, offrendo al pubblico un itinerario che mette in relazione le opere del pittore cesenate con le collezioni della pinacoteca. Un’opportunità per approfondire il patrimonio artistico locale attraverso una visita guidata curata dagli studenti.

I giovani "ciceroni" del Liceo classico guidano le visite alla Pinacoteca comunale

Sabato 31 gennaio, la Pinacoteca comunale di Cesena ospita nuovamente le visite guidate del ciclo ‘Tracce del Seicento’, condotte dai giovani ciceroni del Liceo classico ‘Vincenzo Monti’. Le visite si terranno alle ore 16 e alle ore 17.30, offrendo un’occasione per conoscere le opere d’arte del Seicento attraverso l’interpretazione degli studenti. Un percorso di approfondimento accessibile a tutti gli appassionati di storia e cultura.

