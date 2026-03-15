Kimi Antonelli NBA modellini radiocomandati e vita sentimentale | le curiosità sul 19enne che fa sognare l’Italia

Kimi Antonelli, 19 anni, è un giovane talento italiano che ha attirato l’attenzione nel mondo della Formula 1 grazie ai suoi risultati. Oltre alla carriera in pista, il ragazzo coltiva passioni come i modellini radiocomandati e si interessa anche alla vita sentimentale. È il più giovane poleman della storia della Formula 1, e questa conquista ha portato il suo nome sotto i riflettori.

Andrea Kimi Antonelli, il 19enne che ha riportato l’Italia sul gradino più alto della Formula 1. Più giovane poleman della storia della Formula 1. Secondo vincitore più giovane di un Gran Premio dopo Max Verstappen. Primo italiano a trionfare in un GP vent’anni dopo Giancarlo Fisichella. E ora anche uno degli ultimi piloti entrati nel ristretto club dei vincitori con la Mercedes, una lista storica inaugurata da Juan Manuel Fangio. Basterebbero questi numeri per capire la portata dell’impresa compiuta da Andrea Kimi Antonelli, il pilota bolognese di appena 19 anni che ha conquistato il Gran Premio di Cina, riportando l’Italia sul tetto della Formula 1 dopo due decenni di attesa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Kimi Antonelli, NBA, modellini radiocomandati e vita sentimentale: le curiosità sul 19enne che fa sognare l’Italia Articoli correlati Leggi anche: Gp Cina, trionfa Kimi Antonelli! 20 anni dopo, vince un italiano. E ora deve sognare Kimi Antonelli fa la storia: primo successo in F1, l’Italia non vinceva un Gp da 20 anniVent’anni dopo l’Italia torna sul grandino più alto di un Gran Premio di Formula 1: a firmare l’impresa è Kimi Antonelli, 19enne bolognese che nelle... Una raccolta di contenuti su Kimi Antonelli Chi è Kimi Antonelli, il 19enne che riporta l’Italia a vincere in Formula 1A soli 19 anni Kimi Antonelli vince il GP di Cina e riporta l’Italia sul gradino più alto della Formula 1 quasi vent’anni dopo l’ultimo successo di Fisichella ... virgilio.it Andrea Kimi Antonelli talento della nuova Formula 1 e il clamoroso no della Ferrari spiegatoKimi Antonelli, il giorno che riporta l’Italia in cima alla Formula 1 Il 15 marzo 2026, a Shanghai, il 19enne bolognese Andrea Kimi Antonelli ha vinto ... assodigitale.it