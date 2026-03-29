Anticipi e programma Grosseto | pareggio e festa rimandata Occhio al Seravezza

Nell’anticipo di ieri pomeriggio, il Grosseto ha pareggiato 1-1 contro il Follonica Gavorrano, rimandando così la matematica promozione. Lo stesso risultato è stato ottenuto dal Tau Altopascio sul campo del Camaiore. A cinque turni dalla conclusione, si contano 14 punti di distanza tra prima e seconda in classifica. Attenzione al possibile sorpasso del Seravezza in questa fase finale della stagione.

Promozione (matematica) rimandata: il Grosseto, nell’anticipo di ieri pomeriggio, ha pareggiato 1-1 con il Follonica Gavorrano, proprio come il Tau Altopascio, sul campo del Camaiore; a cinque giornate dalla fine, 14 i punti che separano prima e seconda. Per capire quante possibilità avrà la squadra di Indiani di festeggiare l’approdo in Serie C giovedì al Franchi bisognerà attendere il risultato del Seravezza Pozzi che oggi alle 15 sarà impegnato in casa con il Terranuova Traiana. Anche gli altri due anticipi della 29ma giornata, Trestina-Scandicci e Montevarchi-Poggibonsi sono finiti 1-1: i giallorossi si sono visti rimontare in pieno recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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