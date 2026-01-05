Un gol di Mannelli illude il Seravezza La capolista Grosseto vince in rimonta
Il Grosseto ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Seravezza, grazie a un gol di Mannelli che aveva inizialmente illuso i biancazzurri. La partita, valida per la giornata di campionato, si è conclusa con il risultato di 2-1 per i padroni di casa, consolidando la posizione della capolista in classifica. Ecco i dettagli della sfida e le formazioni scelte da entrambe le squadre.
grosseto 2 seravezza 1 GROSSETO (4-3-3): Marcu; Ciraudo, Brenna, Gonnelli, Ampollini; Sacchini, Della Latta (20’ st Riccobono), Bacciardi (46’ st Montini); Disanto (20’ st Regoli), Marzierli, Gerardini (42’ st D’Ancona). (A disp: Romagnoli, L. Benedetti, Ciabuschi Italiano, Guerrini). All. Paolo Indiani. SERAVEZZA (4-3-3): Lagomarsini; Pucci (46’ st Fiore), Mannucci (36’ st Spatari), Baijc, Mannelli; Bedini, Muhic, Fabri; Mosti (27’ st Pani), Fontanarosa (30’ st Sava), Lepri (15’ st Camarlinghi). (A disposizione: Azioni, Cini, M. Tognoni, Lecini). All. Cristiano Masitto. Arbitro: Barbetti di Arezzo (Darwish-Colella). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il Seravezza stende pure il Ghiviborgo. Gol baby con Fontanarosa e Mannelli
Leggi anche: Empoli si illude con Ceesay, ma la capolista Modena rimonta e sorpassa
Grosseto-Seravezza Pozzi 2-1: diretta live e risultato finale.
Us Grosseto-Seravezza Pozzi 2-1. Vittoria in rimonta dei biancorossi. Primato consolidato - 1 (20' Mannelli; 32’Marzierli, 78’Ampollini) US GROSSETO Marcu, Della Latta (66' Riccobono), Sacchini, Gerardini (87' D’Ancona), Marzierli, Disanto (66' Regoli), Bacciard ... grossetosport.com
Il Seravezza stende pure il Ghiviborgo. Gol baby con Fontanarosa e Mannelli - Pucci, Mannucci, Bajic, Mannelli (45’ st Piccioli); Bedini, Muhic, Fabri (29’ st L. lanazione.it
Serie D. Cannara, ancora una sconfitta. Al Seravezza basta un gol - 2): Vassallo; Camilletti (21’st Di Cato), Bertaina, Baraboglia; Porzi (28’st Azurunwa), Roselli, Montero (28’st Ferrario), Schvindt (28’st ... lanazione.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.