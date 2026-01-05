Un gol di Mannelli illude il Seravezza La capolista Grosseto vince in rimonta

Il Grosseto ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Seravezza, grazie a un gol di Mannelli che aveva inizialmente illuso i biancazzurri. La partita, valida per la giornata di campionato, si è conclusa con il risultato di 2-1 per i padroni di casa, consolidando la posizione della capolista in classifica. Ecco i dettagli della sfida e le formazioni scelte da entrambe le squadre.

Il Seravezza stende pure il Ghiviborgo. Gol baby con Fontanarosa e Mannelli - Pucci, Mannucci, Bajic, Mannelli (45’ st Piccioli); Bedini, Muhic, Fabri (29’ st L. lanazione.it

Serie D. Cannara, ancora una sconfitta. Al Seravezza basta un gol - 2): Vassallo; Camilletti (21’st Di Cato), Bertaina, Baraboglia; Porzi (28’st Azurunwa), Roselli, Montero (28’st Ferrario), Schvindt (28’st ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.