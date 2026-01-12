Grosseto 16enne accoltellato al volto | rischia di perdere un occhio

A Grosseto, un ragazzo di 16 anni è stato ferito al volto durante una rissa avvenuta nel centro cittadino. L’aggressione con un’arma da taglio ha causato profonde ferite, mettendo a rischio la vista del giovane. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi che hanno portato all’accaduto.

Un ragazzo è stato aggredito e ferito al volto con un’arma da taglio. E’ accaduto a Grosseto Un sabato sera di paura nel centro di Grosseto un ragazzo di 16 anni è stato trovato ferito al volto e sanguinante. E’ stato trasportato all’ospedale non è in pericolo di vita, ma rischia di riportare postumi permanenti.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Grosseto, 16enne accoltellato al volto: rischia di perdere un occhio Leggi anche: Grosseto: 16enne accoltellato alla Costa del Cassero, rischia di perdere un occhio Leggi anche: Ragazzo di 16 anni accoltellato al volto in piazza a Grosseto: rischia di perdere un occhio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Grosseto, ragazzo di 16 anni accoltellato al volto; Ragazzo di 16 anni accoltellato al volto in piazza a Grosseto: rischia di perdere un occhio; Accoltellato al volto in centro a Grosseto: 16enne rischia di perdere un occhio; Grosseto, grave ragazzo di 16 anni accoltellato al volto. Ragazzo di 16 anni accoltellato al volto in piazza a Grosseto: rischia di perdere un occhio - L’adolescente è stato portato in codice di massima urgenza all’ospedale Misericordia dove è stato operato ed è ora ricoverato ... fanpage.it

Aggressione in strada a Grosseto, giovane accoltellato al volto - Un giovanissimo è rimasto gravemente ferito ieri sera a Grosseto, dopo essere stato colpito con un coltello al volto. gonews.it

Sedicenne accoltellato . Operato al volto, rischia un occhio. Video all’esame della polizia - La violenta aggressione si è consumata sabato sera poco dopo le 21, terminata in via Mazzini. msn.com

Accoltellato in centro a Grosseto, 16enne in ospedale Paura in via Mazzini: un ragazzo di 16 anni è stato colpito al volto davanti a un locale. Soccorso da un’infermiera prima dell’arrivo del 118, ora è ricoverato al Misericordia: rischia di perdere un occhio. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.