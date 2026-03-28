Il 28 e 29 marzo sono stati ospiti in studio vari personaggi pubblici, tra cui Valeria Mazza, Selvaggia Lucarelli, i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio di Amici. Insieme a loro sono stati presenti anche altri ospiti, tra cui una coppia non identificata. La trasmissione ha visto la partecipazione di diverse figure del mondo dello spettacolo e dello show business.

Il fine settimana di Canale 5 si accende con il consueto doppio appuntamento con Verissimo, dove Silvia Toffanin è pronta a guidare il pubblico in un viaggio fatto di confidenze, musica e cronaca. Per il weekend del 28 e 29 marzo, lo storico salotto televisivo propone come sempre un programma ricchissimo: si parte sabato con il fascino internazionale di Valeria Mazza e i primi eliminati del Serale di Amici, per poi proseguire domenica con il carattere di Selvaggia Lucarelli e un atteso approfondimento sul caso di Denise Pipitone insieme a Piera Maggio. Il pomeriggio di sabato 28 marzo di Verissimo si aprirà con un'intensa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verissimo, gli ospiti del 28 e 29 marzo, da Valeria Mazza a Selvaggia Lucarelli

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