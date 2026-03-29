Stasera su NOVE va in onda una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa”, condotto da Fabio Fazio. Il programma viene trasmesso in diretta e può essere seguito anche in streaming su discovery+. È prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. La puntata è programmata per domenica 29 marzo 2026.

Domenica 29 marzo 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera. Ospiti della puntata: Gianni Morandi, colonna portante della musica italiana, presto in tour nei palasport italiani con “C’ERA UN RAGAZZO – Gianni Morandi Story”. E ancora: padre Gabriel Romanelli, in libreria con “Le rovine e la luce. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 29 marzo 2026

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