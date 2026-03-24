Nordio | Mi assumo responsabilità della sconfitta Il suo vice apre al dialogo con l' Anm Ruffini | io disponibile a primarie

Martedì 24 marzo si sono svolte le reazioni in diretta relative al voto sul referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 2026. Il ministro della Giustizia ha dichiarato di assumersi la responsabilità della sconfitta, mentre il suo vice ha aperto un dialogo con l’Associazione Nazionale Magistrati. Inoltre, un rappresentante dell’Anm ha espresso disponibilità a partecipare alle primarie.

«Bene le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, che per quanto ci riguarda arrivano persino tardi, visto che avrebbero dovuto farlo prima. Dopo tutto quello che è accaduto, dal caso Almasri fino alle modalità anti istituzionali con cui il ministro e i principali attori di via Arenula hanno condotto la campagna per il referendum, la domanda è: a che ora si dimette il ministro Nordio?». Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. «Certo che, in un Paese normale, un terremoto de genere in un dicastero chiave come quello della Giustizia porterebbe l'intero governo a cadere», conclude Magi. «Desta forte preoccupazione il... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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