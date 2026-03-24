Il ministro della Giustizia ha dichiarato di assumersi la responsabilità politica delle decisioni prese, mentre il vice di un altro esponente ha aperto a un dialogo con l’Associazione nazionale magistrati. Fonti di palazzo Chigi riferiscono che il presidente del Consiglio non chiederà la fiducia sul tema. Nel frattempo, il risultato referendario vede il 53,23% degli italiani votare No e il 46,77% Sì sulla riforma della Giustizia.

Il 53,23% degli italiani ha deciso per il No alla riforma della Giustizia, mentre il Sì si è fermato al 46,77%. Sono i dati definitivi del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo diffusi dal Viminale. Mancano solo i voti della sezione 127 del comune di Sassari (Ss) su cui sono in corso delle verifiche, gli atti sono stati inviati all'Ufficio centrale per il completamento delle operazioni. Un dato che il governo non intende ignorare, ma che non ferma l'agenda della maggioranza. "Andremo avanti con rispetto", ha detto ieri la premier Giorgia Meloni. E oggi lo ribadisce al Corriere anche Carlo Nordio. "Non la considero una sconfitta personale", spiega, "Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l'impegno possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio: "Mi assumo la responsabilità politica". Il vice Sisto apre al dialogo con l'Anm. Fonti Chigi: Meloni non chiederà la fiducia.

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