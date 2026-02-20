Angelina Mango torna sul palco e svela perchè si è ammalata

Angelina Mango è pronta a tornare davanti al suo pubblico, ma lo fa con parole che pesano più di qualsiasi annuncio. A più di un anno dallo stop, la cantautrice ha condiviso una lunga lettera dedicata a chi le è rimasto accanto nei mesi più difficili, quelli segnati da problemi di salute e da una distanza forzata dalle scene. Nel messaggio, racconta cosa l’ha ferita davvero e cosa sta provando mentre costruisce il nuovo show. Luca Argentero fuori da Sanremo: spiazza il suo sfogo La lettera di Angelina Mango. Nel testo, Angelina Mango si rivolge direttamente a chi non l’ha mai abbandonata durante l’assenza.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Leggi anche: Angelina Mango, il ritorno sul palco: annunciate le date del tour nei teatri

Leggi anche: Angelina Mango in tour: “Non mi sono ammalata per il successo e lo stress. Pensavo di non tornare più a fare musica”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Angelina Mango torna sul palco e svela la verità sulla sua malattia: Non è stato lo stress; Angelina Mango torna in tour (in lacrime) e svela: Ecco cosa mi ha fatto ammalare, la verità sullo stop ai concerti; Angelina Mango spiega ai fan: Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare; Angelina Mango in tour: Non mi sono ammalata per il successo e lo stress. Pensavo di non tornare più a fare musica.

Angelina Mango torna sul palco e si lascia andare: Ho pianto litri di lacrimeAngelina Mango ha voluto esternare le proprie emozioni con i suoi fan con un lungo sfogo sui suoi account social. mondotv24.it

Angelina Mango in tour: Non mi sono ammalata per il successo e lo stress. Pensavo di non tornare più a fare musicaAngelina Mango torna in tour nei teatri italiani e racconta le proprie sensazioni, le lacrime e il pensiero di non tornare più a fare musica: Non ... fanpage.it

“Ecco cosa mi ha fatto ammalare”. Angelina Mango rompe il silenzio sui suoi problemi: il coraggio di dire la verità - facebook.com facebook

"Nina canta nei teatri", Angelina Mango all'Auditorium Conciliazione ift.tt/qErTCnX x.com