Nina canta nei teatri Angelina Mango all' Auditorium Conciliazione

Angelina Mango si esibirà all’Auditorium Conciliazione di Roma il 4 marzo, portando sul palco il suo spettacolo “Nina canta nei teatri”. La cantante, nota per il suo stile coinvolgente, ha scelto questa location storica per condividere con il pubblico le sue canzoni più amate. L’evento attirerà appassionati di musica e fan di tutte le età, desiderosi di ascoltare dal vivo le sue interpretazioni. I biglietti sono già disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La data si avvicina rapidamente.

Angelina Mango in concerto a Roma: accadrà il 4 marzo all'Auditorium Conciliazione con "Nina canta nei teatri". Il 16 ottobre scorso Angelina Mango ha pubblicato a sorpresa l'album Caramé, un progetto composto da "15 tracce + 1" che raccoglie e racconta gli ultimi dodici mesi della sua vita. Un disco intimo e sincero, in cui la cantautrice condivide pensieri, riflessioni ed emozioni profonde, dando voce anche agli aspetti più personali del suo percorso artistico e umano. Questo cammino di autenticità e condivisione prosegue con l'annuncio di Nina Canta nei teatri, un tour teatrale che rappresenta una tappa naturale e necessaria della sua evoluzione musicale. Dopo un anno di silenzio, Angelina Mango racconta la verità sulla sua assenza e la rinascita in vista del tour Nina canta nei teatri al via il 2 marzo. Angelina Mango torna sul palco e lo fa con il cuore in mano. Dopo oltre un anno di pausa, racconta di aver ritrovato la libertà proprio lì dove tutto era iniziato.