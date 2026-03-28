Andrea Iannone ha eliminato quasi tutte le immagini dal suo profilo Instagram, mantenendo solo una foto. La decisione riguarda le foto che lo ritraggono con le ex fidanzate, tra cui quella con la cantante con cui aveva concluso la relazione alcuni mesi fa. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato riguardo alle motivazioni di questa scelta.

Sembra proprio che Andrea Iannone voglia mettere una pietra sopra al passato. Il motociclista, infatti, ha preso una decisione improvvisa e radicale: ha cancellato tutte le foto (tranne una) dal suo profilo Instagram eliminando ogni traccia delle sue ex da Elodie, con cui ha rotto mesi fa dopo che quest'ultima si è avvicinata sempre di più alla ballerina del suo corpo di ballo, Franceska Nuredini, con cui ormai fa coppia fissa, a Rocio Munoz Morales, ex di Raoul Bova, con cui ha avuto una recente frequentazione, già terminata. Dopotutto, occhio non vede cuore non duole si suole dire e sembra proprio che questo detto faccia al caso giusto per Andrea Iannone che, in amore, sembra non riuscire a trovare pace. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Andrea Iannone ai ferri corti con le ex fidanzate, cancella tutte le foto dai social: tranne una

Articoli correlati

Andrea Iannone impazzisce per le ex ed elimina tutte le foto dai social, poi il messaggio ambiguo a Matteo Stratoti di Uomini e Donne: “Ti sfondo”Secondo il settimanale “Oggi”, che li aveva paparazzati in teneri atteggiamenti sul lago di Lugano, i rapporti hot tra Rocìo e Andrea Iannone si...

Andrea Pucci, perché ha detto no a Sanremo: la foto (nudo) scomparsa dai social, gli insulti e le minacce. «A 61 anni è una lotta impari»La foto che lo immortalava nudo, di spalle, in barca, a guardare l'orizzonte, con la scritta «Sanremo.

Tutto quello che riguarda Andrea Iannone

Temi più discussi: Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, perché sarebbero già in crisi; Rocío Morales e Andrea Iannone al capolinea: le indiscrezioni non lasciano dubbi sentimento assopito; Iannone e Rocio Munoz Morales già in crisi, l’amore barcolla per colpa di Elodie: i fatti.

Cambia tutto su Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales: l’indizio che riaccende i gossipDa quando i riflettori si sono accesi su Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, sono usciti i gossip più diversi su di loro, alcuni nemmeno così piacevoli (soprattutto per il pilota). Ora, però, ci sar ... rds.it

Iannone e Rocio Munoz Morales già in crisi, l’amore barcolla per colpa di Elodie: i fattiAndrea Iannone e Rocio Munoz Morales sarebbero già in crisi nera: il pilota e l'attrice sarebbero ai ferri corti a causa di Elodie. donnapop.it

Che ne pensa @michelepirro51 di @andreaiannone come collaudatore Ducati al suo fianco “Lo lascio dire a te!” Al di là della valutazione sull’ex pilota di MotoGP e SBK Pirro ha chiarito bene cosa voglia dire fare il collaudatore. Chi sarà secondo voi il collau - facebook.com facebook