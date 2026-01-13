Elodie lontana da Andrea Iannone | su Instagram le foto in vacanza con Franceska
Elodie si trova attualmente in Thailandia, dove condivide momenti di relax su Instagram insieme a Franceska, ballerina del suo tour. La cantante sembra aver preso le distanze da Andrea Iannone, concentrandosi sulla sua vacanza e sui nuovi legami. Le foto pubblicate mostrano un’atmosfera serena e spensierata, lasciando intuire un cambiamento nella sua vita personale.
Elodie dimentica Andrea Iannone e si diverte in Thailandia con Franceska, la ballerina del suo tour con cui, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe nato un rapporto speciale. Elodie in Thailandia con Franceska: le foto su Instagram. Negli ultimi giorni non si parla d’altro: Elodie e Andrea Iannone si sarebbero lasciati. Dopo una lunga storia d’amore che sembrava solida e indistruttibile, l’artista romana e il pilota di MotoGp si sarebbero detti addio. Non sono chiari i motivi della rottura, ma secondo molti sarebbe avvenuta già da tempo e di comune accordo. Di certo entrambi sembrano aver già voltato pagina. 🔗 Leggi su Dilei.it
