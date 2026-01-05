Quella volta che Grace Kelly consolò Diana in preda al panico L’incontro nel bagno di Buckingham Palace

Nel corso della sua vita, Lady Diana ha affrontato momenti di difficoltà che spesso restano nascosti agli occhi del pubblico. Tra questi, un episodio particolare si svolse nel bagno di Buckingham Palace, quando Grace Kelly si prese cura di Diana, allora in preda al panico. Questo incontro, poco noto, rivela un lato più umano e discreto delle due figure iconiche, lontano dai riflettori e dalle apparizioni pubbliche.

Le apparizioni pubbliche di Lady Diana furono sempre degli eventi glamour. Fin dalla prima occasione, subito dopo il fidanzamento con l’allora principe Carlo. Era il 7 marzo 1981, quando, a 19 anni, fece scalpore con l’abito da sera in taffetà nero disegnato dagli stilisti David ed Elizabeth Emanuel. Uscendo dalla limousine per entrare nella Goldsmith’s Hall di Londra, fu investita da un tripudio di flash. L’evento, che era a sostegno della Royal Opera House, passò in secondo piano rispetto alle immagini della futura sposa reale che scendeva dalla macchina indossando quel vestito senza spalline e dall’ampia scollatura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

