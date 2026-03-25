L’Hotel Bristol di Parigi, celebre per aver ospitato numerosi personaggi famosi e per la sua lunga storia, è stato coinvolto in un incendio durante la mattina di mercoledì 25 marzo. La struttura, che quest’anno ha celebrato il centenario, ha visto la sua stanza 106 protagonista di molte vicende, tra cui il soggiorno di Grace Kelly e la richiesta di Woody Allen di usarla come location per il suo film “Midnight in Paris”.

Roma, 25 marzo 2026 – Un anno dopo aver spento le candeline per i suoi cent’anni anni di storia, l’ Hotel Bristol di Parigi è stato colpito da un incendio "abbastanza importante" secondo i vigili del fuoco, nella mattina di mercoledì 25 marzo. Circa 100 pompieri e 50 veicoli si sono dati il cambio per estinguere le fiamme, divampate da una delle cucine del seminterrato. L’ incendio, segnalato poco dopo le 11, è stato completamente domato intorno alle tre di pomeriggio: 400 persone tra clienti e personale sono state evacuate. I feriti sono due e non tre come inizialmente comunicato: entrambi avrebbero riportato ferite lievi. Firefighters work on the site of the Brisol Hotel where a "fairly large" fire broke out in the basement of the Hotel in Paris on March 25, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le mille vite dell’Hotel Bristol Parigi. La storia della stanza 106, Grace Kelly e Woody Allen (che lo volle per ‘Midnight in Paris’)

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