Verona scomparso un 14enne | ancora nessuna notizia di Diego Baroni

Diego Baroni, 14 anni di San Giovanni Lupatoto (Verona), è scomparso dalla mattina del 12 gennaio mentre si recava a scuola. Al momento, non ci sono notizie sul suo eventuale luogo di permanenza o sulle circostanze della scomparsa. La famiglia e le autorità stanno collaborando per rintracciarlo.

Il ragazzo uscito per andare a scuola e mai arrivato in classe. Non si hanno ancora notizie di Diego Baroni, 14 anni, residente a San Giovanni Lupatoto (Verona), scomparso dalla mattina del 12 gennaio. Quel giorno era uscito di casa dicendo che sarebbe andato a scuola, ma non è mai entrato in aula. Dopo la denuncia presentata dai familiari e i numerosi appelli diffusi online, la Procura di Verona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore. Le ipotesi degli investigatori e la pista di Milano. L'inchiesta è seguita direttamente dal procuratore Raffaele Tito e viene condotta con massima riservatezza.

