Anche quattro dell’Alma convocati al Torneo delle Regioni

Quattro atleti dell’Alma sono stati convocati per partecipare al Torneo delle Regioni, competizione nazionale dedicata alle squadre giovanili. I campionati dilettantistici sono sospesi fino all’11 aprile, data in cui si concluderà l’evento in Puglia, che si svolgerà dal 28 marzo al 3 aprile. La manifestazione coinvolge diverse regioni italiane e si svolge nel sud del paese.

Campionati fermi quelli dilettantistici fino all’11 aprile prossimo per il Torneo delle Regioni, competizione a livello nazionale riservata a squadre giovanili che quest’anno si svolgerà in Puglia dal 28 marzo al 3 aprile prossimo. Per l’ Alma Fano sono stati convocati quattro giocatori: l’attaccante Nicolò Zaccardo per l’Under 19 da parte del tecnico Gianluca De Angelis, il trequartista Alessandro Fulvi Ugolini e il centrocampista Gabriele Petruzzelli per l’Under 17 dall’allenatore Samuele Fini e la mezzala Josef Scotto Di Fasano per l’Under 15 dal tecnico Matteo Passi. La sosta forzata arriva quando mancano solamente tre giornate alla fine del campionato che vede l’Alma al secondo posto distanziata di quattro lunghezze dalla capolista Lunano, con lo scontro diretto in programma al "Mancini" alla penultima giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anche quattro dell’Alma convocati al Torneo delle Regioni Articoli correlati Torneo delle Regioni 2026: anche lo stadio di Ceglie tra gli impianti selezionatiCEGLIE MESSAPICA - C'è anche lo stadio comunale “Giovanni Stoppa” di Ceglie Messapica tra gli impianti selezionati dal Comitato regionale Figc - Lega... Torneo delle Regioni 2026, la Sicilia pronta al debutto: sabato esordio in PugliaLa competizione vedrà la partecipazione di 79 rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e Femminili, in rappresentanza dei diciotto Comitati... Una raccolta di contenuti su Anche quattro dell'Alma convocati al... Discussioni sull' argomento Pcto – Ora, Orientamento alla ristorazione con Alma, per 4 studentesse dell’istituto Einaudi; TRE-QUATTRO MILA ANNI FA, A TORRE DELL’ALTO, PORTO SELVAGGIO, NARDO’…; Sapienza, l’eccellenza continua: prima al mondo negli studi classici; Unibo: prima in Italia per 16 materie, ma scala le classifiche globali. Titolo: Nel cuore, dove tu rimani Autore: Yasmin Alma Ogni sera ne leggo due poesie prima di immergermi nel libro di Dickens che in questi giorni mi attende sul comodino della camera. Non ho ancora concluso di leggerle tutte ma questa bellissima opera di - facebook.com facebook Fabio Roversi Monaco è morto: addio all’ex rettore dell’Alma Mater, che guidò per quindici anni x.com