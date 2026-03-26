La regione Sicilia si prepara a partecipare alla 62esima edizione del torneo delle Regioni, che si svolgerà in Puglia. Dopo aver ospitato la competizione lo scorso anno, la squadra siciliana è pronta a scendere in campo per il suo primo incontro, previsto per sabato 28 marzo. La manifestazione coinvolge diverse rappresentative regionali e si svolge in diverse località della regione ospitante.

La competizione vedrà la partecipazione di 79 rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e Femminili, in rappresentanza dei diciotto Comitati Regionali e dei Cpa di Bolzano e Trento Dopo l’esperienza organizzativa vissuta in casa lo scorso anno, la Sicilia è pronta a tornare protagonista sul rettangolo di gioco nella 62esima edizione del torneo delle Regioni, al via sabato 28 marzo. La competizione, che dopo 38 anni torna in Puglia, vedrà la partecipazione di 79 rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e Femminili, in rappresentanza dei diciotto Comitati Regionali e dei Cpa di Bolzano e Trento. In programma quasi 150 gare distribuite su 19 impianti tra le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Torneo delle Regioni 2026, la Sicilia pronta al debutto: sabato esordio in Puglia

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