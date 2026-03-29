Anbi Lazio storica sentenza a Frosinone | confermata la piena legittimità dei contributi ai Consorzi di Bonifica

A Frosinone è stata emessa una sentenza che conferma la legittimità dei contributi versati ai Consorzi di Bonifica. La decisione riguarda questioni fiscali e si inserisce in un contesto legale più ampio, rappresentando un precedente importante per il settore. La sentenza riguarda un caso specifico e si inserisce nel quadro della tutela del territorio e delle norme fiscali applicate ai Consorzi di Bonifica.

Arriva da Frosinone una pronuncia destinata a fare giurisprudenza in materia di fiscalità e tutela del territorio. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del capoluogo ciociaro ha infatti respinto integralmente un ricorso presentato contro un'ingiunzione di pagamento relativa ai contributi consortili, riconoscendo in toto la piena legittimità dell'operato del Consorzio di Bonifica Conca di Sora. La sentenza si distingue per un impianto motivazionale particolarmente ampio, analitico e strutturato. Il giudice ha smontato tutte le censure sollevate dalla parte ricorrente, aderendo in larga misura alle solide ricostruzioni giuridiche presentate dalla difesa del Consorzio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Anbi Lazio, storica sentenza a Frosinone: confermata la piena legittimità dei contributi ai Consorzi di Bonifica Articoli correlati Giornata Mondiale delle Zone Umide, ANBI ER organizza “Il tuo posto nella natura – scopri con i Consorzi di bonifica"Il 2 febbraio prossimo, come ogni anno, si celebrerà la Giornata Mondiale delle Zone Umide frutto dell’accordo del 1971 in occasione della... Atc 3 Ternano-Orvietano, confermata la validità dell’elezione di Roberto Romani: “Piena legittimità e bontà della strategia difensiva”Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso promosso dall'Associazione Libera Caccia...