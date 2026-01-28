Giornata Mondiale delle Zone Umide ANBI ER organizza Il tuo posto nella natura – scopri con i Consorzi di bonifica

Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide, un appuntamento che si rinnova ogni 2 febbraio. L’ANBI ER organizza iniziative per sensibilizzare sul valore di questi ambienti, fondamentali per la biodiversità e la tutela delle risorse naturali. Quest’anno, l’obiettivo è coinvolgere i cittadini attraverso il progetto “Il tuo posto nella natura”, promosso dai Consorzi di bonifica. La data ricorda l’accordo di Ramsar del 1971 in Iran, che ha messo in luce l’importanza delle zone umide a livello mondiale.

Il 2 febbraio prossimo, come ogni anno, si celebrerà la Giornata Mondiale delle Zone Umide frutto dell’accordo del 1971 in occasione della Convenzione internazionale di Ramsar in Iran che evidenziò su scala globale il reale valore ambientale delle zone umide. Da allora, chi organizza periodicamente iniziative di sensibilizzazione su queste tematiche ribadisce e rinnova l’importanza delle zone umide per nostro pianeta e naturalmente per chi lo abita. Le zone umide sono “le paludi e gli acquitrini, le torbiere o i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con presenza di acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri”.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Zone Umide Giornata Mondiale Zone Umide: Osservazioni dell’Avifauna e dell’ecosistema salmastro a Capo Peloro Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide, un’occasione per osservare da vicino l’avifauna e l’ecosistema salmastro di Capo Peloro. Patto per il Veneto dei Consorzi di Bonifica con i candidati presidente La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Zone Umide Argomenti discussi: Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026 — Italiano; Giornata mondiale delle zone umide Oasi Bassone; Viva le zone umide. Il 2 febbraio la giornata mondiale per celebrarle; Giornata Mondiale delle Zone Umide e 50° anniversario della ratifica dell’Italia della Convenzione di Ramsar. Giornata mondiale delle zone umide, visita guidata all’Oasi Levadina. Sabato 31 gennaio 2026, con ritrovo fissato alle ore 14.45.Il WWF Martesana Sud Milano invita cittadini e famiglie a scoprire un patrimonio naturale alle porte di San Donato Milanese ... 7giorni.info Passeggiata di conoscenza al Pian di Spagna per la Giornata Mondiale delle Zone UmideDomenica 7 febbraio le Associazioni ecologiste e protezioniste: Legambiente, WWF Valtellina Valchiavenna, CROS Varenna, Orma Morbegno, riunite nel cartello interassociativo Occhi sul Pian di Spagna, ... primalavaltellina.it In vista della Giornata Mondiale contro il Cancro, che ricorre il 4 febbraio, il Cancer Center dell'Ospedale di Negrar ha presentato l'attività del 2025. Tra le novità più importanti dello scorso anno, l’introduzione di due nuovi robot per la chirurgia oncologica e un facebook

