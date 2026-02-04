Atc 3 Ternano-Orvietano confermata la validità dell’elezione di Roberto Romani | Piena legittimità e bontà della strategia difensiva

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la validità dell’elezione di Roberto Romani come presidente del Comitato di gestione dell’Atc 3 Ternano-Orvietano. La decisione arriva dopo che l’Associazione Libera Caccia aveva presentato un ricorso, che il TAR ha però dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Romani può ora continuare il suo incarico senza più ostacoli.

