Anarchici minaccia primaria La bomba di Roma e il salto di qualità | il report

Un’esplosione a Roma ha causato la morte di due anarchici coinvolti nella preparazione di una bomba. La vicenda è stata segnalata come una minaccia di rilievo nel quadro delle attività anarchiche, con riferimenti a un possibile miglioramento nella modalità di azione delle cellule insurrezionaliste legate alla causa di Alfredo Cospito. Il fatto ha attirato l’attenzione sulle tensioni legate a questi gruppi nel Paese.

La minaccia anarchica è tornata di primaria importanza con la bomba esplosa a Roma, che ha ucciso i due anarchici che la stavano confezionando, che può rappresentare un nuovo "salto di qualità" nella lotta delle cellule insurrezionaliste per Alfredo Cospito. "L'attenzione massima verso il terrorismo jihadista non deve indurre l'Italia a sottovalutare la minaccia dell'eversione interna. Le radici storiche della violenza politica interna, infatti, sono ancora vitali, ma si muovono piuttosto sottotraccia, riemergendo ciclicamente al mutare delle contingenze storiche. Questa inquietante latenza richiede un monitoraggio incessante, che chiami in causa non solo le istituzioni, ma l'intera collettività". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Anarchici "minaccia primaria". La bomba di Roma e il "salto di qualità": il report Articoli correlati Leggi anche: Roma-Milan, la notte dell’asticella: Gasperini chiede il salto di qualità Leggi anche: Esplosione a Roma uccide due anarchici del gruppo di Cospito: "Maneggiavano una bomba" Tutto quello che riguarda Anarchici minaccia primaria La bomba di... Argomenti discussi: Anarchici morti, chi c'è davvero dietro? La rete internazionale, le cellule clandestine e i precedenti di Mercogliano e Ardizzone. Anarchici morti, c'è la rivendicazione. Per chi era la bomba? Le ipotesiÈ caccia ai fiancheggiatori. Violenza necessaria, sono morti combattendo, scrivono i militanti nella rivendicazione ... tg.la7.it Anarchici morti a Roma, il questore vieta il presidio. Piantedosi: Minaccia concreta e strutturataDiffuso un manifesto sui siti d'area della galassia anarchica: Per Sara e Sandrone morti combattendo per la Libertà. Le parole del ministero dell'Interno durante il question time alla Camera ... romatoday.it