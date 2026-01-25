Roma-Milan la notte dell’asticella | Gasperini chiede il salto di qualità

Stasera all’Olimpico, Roma e Milan si sfidano in un match di grande rilevanza. Dopo la vittoria contro lo Stoccarda, Gian Piero Gasperini ha sottolineato l’importanza di migliorare e alzare il livello della propria squadra. La partita rappresenta un’occasione per entrambe le formazioni di confermare la propria crescita e di affrontare con determinazione un impegno cruciale nel campionato italiano.

La Roma ospita il Milan questa sera allo stadio Olimpico con un messaggio chiaro lanciato da Gian Piero Gasperini subito dopo il successo sullo Stoccarda: è il momento di alzare l'asticella. La sfida rappresenta il primo vero banco di prova stagionale per "pensare in grande" e dare un senso compiuto al percorso in campionato. Numeri solidi, ma il nodo degli scontri diretti. Il cammino giallorosso racconta una squadra affidabile: 66% di vittorie su 29 partite stagionali. C'è però un dato che pesa come un macigno: nessun punteggio pieno negli scontri diretti. Contro il Milan, la Roma scende in campo per dimostrare di poter reggere l'urto anche con le big e per dare al tecnico la prova di una competitività matura, non episodica.

