Europol documenta che sinistra e anarchici hanno commesso il 91 per cento degli attentati terroristici di matrice politica in Europa

Europol ha rivelato che sinistra e anarchici sono responsabili del 91 per cento degli attentati politici in Europa negli ultimi anni, con un aumento delle azioni violente in diversi paesi. In Francia, il caso di Quentin Deranque, ucciso a Lione da un gruppo antifascista vicino a La France Insoumise, ha acceso un feroce scontro tra partiti e cittadini. La polizia sta analizzando i dettagli dell’attacco e le eventuali connessioni con altri episodi simili.

Roma, 18 feb – Dopo l'omicidio del 23enne Quentin Deranque a Lione perpetrato da un branco di antifascisti vicini al partito La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, si è scatenato un acceso dibattito politico in Francia. Come testimoniato da un sondaggio pubblicato su Le Figaro, il 94 per cento degli intervistati considera " terroristi " i gruppi di sinistra. D'altronde, le immagini del pestaggio a morte di Quentin svelano la vera cifra dell'antifascismo: un ragazzo solo contro un feroce branco, il quale si accanisce con violenza anche quando la vittima è già stesa a terra esanime. Tale immagini riportano alla memoria l'assassinio del 18enne Sergio Ramelli, ucciso sotto casa a colpi di chiavi inglesi, le famigerate Hazet 36, dai militanti di Avanguardia Operaia.