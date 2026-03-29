La mattina del 29 marzo, tra la circonvallazione Tuscolana e via Lemonia a Roma, una troupe della Rai e una giornalista sono state vittime di un'aggressione da parte di un gruppo di anarchici riuniti in un presidio. L'episodio è stato confermato da fonti ufficiali e ha suscitato reazioni di condanna da parte di esponenti politici.

La giornalista del servizio pubblico e gli operatori avevano raggiunto un presidio tra la circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, a Roma Una giornalista della TgR Lazio e la troupe che era con lei sono stati aggrediti da un gruppo di anarchici riuniti in un presidio tra la circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, a Roma, la mattina del 29 marzo. La cronista stava intervistando uno dei partecipanti al presidio quando è stata improvvisamente minacciata. Il microfono utilizzato per il servizio è stato strappato e gettato a terra. "La troupe", scrivono dalla TgR Lazio, "era presente sul posto per documentare l'iniziativa quando si è verificato l'episodio. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Un gruppo di anarchici aggredisce la troupe Rai, La Russa: "Grave episodio"

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