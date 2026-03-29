Una troupe del Tgr Lazio è stata minacciata questa mattina a Roma da un gruppo di antagonisti durante un tentativo di copertura di una commemorazione non autorizzata. I presenti, che si sono radunati per ricordare i due anarchici deceduti nel casolare della capitale, hanno rivolto minacce ai giornalisti mentre svolgevano il loro lavoro. Nessun episodio di violenza fisica è stato segnalato.

Ancora un’ aggressione anarchica a danno dei giornalisti: questa mattina una troupe del Tgr Lazio che stava svolgendo il proprio lavoro è stata minacciata da un gruppo di antagonisti che si sono radunati, senza autorizzazione, per commemorare i due anarchici morti sabato scorso nel casolare di Roma. Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano stavano preparando una bomba quando qualcosa, evidentemente, è andato storto e sono stati investiti dall’esplosione, che ha fatto crollare il tetto della struttura. Lui è stato dilaniato dalla deflagrazione mentre lei è morta per il crollo. Questa mattina una giornalista del Tgr Lazio è stata mandata a seguire l’evento e, come prevede il diritto e dovere di cronaca, voleva porre qualche domanda ai presenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli anarchici aggrediscono ancora i giornalisti: troupe Rai minacciata a Roma

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