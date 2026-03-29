amministrazione condivisa tutti i premi del festival

ASSISI – Si è conclusa con l’assegnazione di premi ad alcuni Comuni e realtà associative la seconda edizione del " Festival dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni ", con oltre 350 partecipanti da tutta Italia. Per la sezione "Idee", il premio è andato al Comune di Narni "per l’attivazione di processi di welfare sociale, a partire dalla valorizzazione di beni ambientali e del patrimonio naturalistico-industriale" (progetto centro visite G. Fortunati di Stifone – Gole del Nera). Il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco Lorenzo Lucarelli. Per la sezione "Enti locali", è stato premiato il Comune di Vicenza "per l’attivazione di processi capillari e diffusi di coprogettazione e la loro strutturazione in metodo" (percorso di coprogettazione "Centri di Gravità"). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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