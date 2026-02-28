sanremo 2026 tutti i premi del festival della canzone italiana

Stasera, 28 febbraio 2025, si tiene la serata finale del Festival di Sanremo 2026 durante la quale verranno assegnati i vari premi della kermesse. Tra i riconoscimenti in palio ci sono il premio per il vincitore generale e quello per il miglior testo. I risultati verranno annunciati al termine della serata, chiudendo così l'edizione di quest'anno.

Quali sono i premi in palio al Festival di Sanremo 2026? Stasera, sabato 28 febbraio 2025, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo conosceremo i vincitori dei vari premi della kermesse canora: dal vincitore generale, al miglior testo. Dal miglior arrangiamento alla canzone preferita dalla Sala Stampa. A contendersi i premi le 30 canzoni in gara che verranno nuovamente eseguite dai rispettivi artisti. Ma vediamo insieme tutti i premi del Festival di Sanremo 2026. Il Premio della critica del Festival e della canzone Italiana “Mia Martini”, nato in origine senza essere accompagnato dal nome della celebre cantante (era conosciuto soltanto come Premio della Critica), è un riconoscimento secondario del Festival di Sanremo, seppur ritenuto il più importante (dopo il vincitore). 🔗 Leggi su Tpi.it

