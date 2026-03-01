Sanremo 2026 si conclude con la serata finale trasmessa su Rai 1 sabato 28 febbraio. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori di tutti i premi assegnati, tra cui il primo premio, il premio della critica e riconoscimenti speciali. Ecco l’elenco completo dei vincitori di ogni categoria, con i nomi di chi ha ricevuto ciascun riconoscimento.

. Quali sono i vincitori dei vari premi del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, sabato 28 febbraio, con la serata finale su Rai 1? Di seguito l’elenco dei vincitori premio per premio. Vincitore Festival di Sanremo 2026. IN AGGIORNAMENTO. Premio Sala Stampa Lucio Dalla. IN AGGIORNAMENTO. Il Premio Sala Stampa Lucio Dalla è assegnato, come indica il nome, dalla sala stampa dell’Ariston, quindi da parte di tutti i giornalisti presenti in sede in quanto giudici della kermesse, ed è intitolato così per rendere omaggio al grande cantante. Il premio ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte e la cultura del canto, della composizione della musica d’autore e dello spettacolo musicale in linea col sempre desiderato progetto non scritto del grande Maestro e Poeta scomparso. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, i vincitori di tutti i premi del Festival

Sanremo 2026, tutti i premi del Festival della canzone italianaQuali sono i premi in palio al Festival di Sanremo 2026? Stasera, sabato 28 febbraio 2025, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo...

Tutti i vincitori del Trieste Film Festival 2026Il Trieste Film Festival è il principale appuntamento italiano con il cinema cinema dell’Europa centro orientale.

Sanremo 2026: chi vince per i giornalisti

Contenuti utili per approfondire Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, il toto nomi dei vincitori tra pronostici e podio ideale: ecco cosa dicono i bookmakers e l'AI; Il toto vincitori di Sanremo 2026 tra pronostici e podio ideale; Sanremo 2026, la classifica e i vincitori della serata delle cover; Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Serena Brancale, Arisa, Sayf, Luchè e Sal Da Vinci nella top 5.

Sanremo 2026, i vincitori di tutti i premi del FestivalSanremo 2026, i vincitori di tutti i premi del Festival: ecco chi sono. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it

La quinta serata di Sanremo 2026 in diretta. L’annuncio: De Martino condurrà il Festival del 2027. Bocelli, cavallo e ovazione. Le mamme sul palcoStasera sapremo il vincitore della 76esima edizione del Festival nel mezzo dell’attacco all’Iran di Stati Uniti e Israele. Tanti appelli dei Big per la fine delle guerre. Nino Frassica fa ridere l’Ari ... ilgiorno.it

Stefano De Martino prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027! Passaggio di testimone, nuova energia, aria fresca all’Ariston. Da Affari Tuoi al palco più osservato d’Italia il salto è breve… Che ne pensate - facebook.com facebook

Where the Sanremo songs would be in my #Eurovision2026 top 21 if they won and wanted to go to Eurovision: 1st Che Fastidio! 3rd Labirinto, Stupida Sfortuna 5th Tu Mi Piaci Tanto, Prima Che, Ossessione 6th Poesie Clandestine 7th Italia Starter Pack [co x.com