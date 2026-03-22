Nella prima puntata di Amici 2026, andata in onda il 21 marzo, tre concorrenti sono stati eliminati e si sono svolti scontri tra D'Alessio e Pettinelli. La puntata ha visto lo svolgimento di tre manche in cui sono stati affrontati vari duelli e confronti tra i partecipanti. La dinamica degli incontri e le eliminazioni hanno caratterizzato l'inizio di questa nuova edizione del talent.

La venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi è arrivata alla sua fase del serale, che si concluderà con la vittoria di uno dei ragazzi della scuola. Come ormai da diversi anni, la trasmissione è registrata e sono i giudici presenti in studio a valutare le varie esibizioni e a stabilire i vari eliminati. Nell'edizione 202526 che è partita sabato 21 marzo su Canale 5 i 4 giudici sono Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D'Amario e Gigi D'Alessio. Proprio quest'ultimo è stato protagonista nella prima puntata di uno scontro con una professoressa della scuola. Nel corso della prima puntata di Amici di Maria De Filippi si è avuta la conferma del ruolo di Alessandro Cattelan, arruolato dalla conduttrice per condurre un gioco a squadre, adattamento del format Password. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici 2026, tre eliminati nella prima puntata, scontro D'Alessio-Pettinelli

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