Anticipazioni serale Amici 25 21 marzo 2026 | polemiche tripla eliminazione e scontro Pettinelli-D’Alessio

Il serale di “Amici” del 21 marzo 2026 si è aperto con alcune polemiche tra gli insegnanti Pettinelli e D’Alessio. Durante la puntata sono state effettuate tre eliminazioni e si sono verificati alcuni scontri tra i professori. La conduttrice Maria De Filippi ha gestito gli interventi, mentre i concorrenti hanno affrontato le esibizioni e le sfide previste. La serata si è conclusa con un clima acceso tra i membri della scuola.

Il serale di “Amici” condotto come sempre da Maria De Filippi accende ufficialmente i riflettori e lo fa senza mezze misure: la prima puntata, in onda sabato 21 marzo 2026 su Canale 5, si preannuncia già come una serata ad alto tasso di spettacolo, tra drama, colpi di scena e decisioni destinate a far discutere.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Amici 25, puntata 15 febbraio 2026: chi sono i primi allievi al Serale e com’è andata la classifica di canto e ballo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Amici 25, Anna Pettinelli nega il Serale a Elena. Lo scontro e le polemicheIl Serale di Amici 25 si avvicina e crescono le polemiche con scelte dei professori che fanno discutere. Leggi anche: Amici 25 anticipazioni puntata 1 marzo: due allievi al serale, Anna Pettinelli fa muro! Tutto quello che riguarda Anticipazioni serale Temi più discussi: Serale Amici 25, si parte: subito tripla eliminazione choc, Annalisa super-ospite, i giudici. Cosa vedremo stasera; Anticipazioni Serale Amici 25: eliminati, giudici e ospiti di sabato 21 marzo; Anticipazioni Serale Amici 25, prima puntata del 21 marzo: tre eliminati, gli ospiti e le sfide; Amici 25, anticipazioni prima puntata del serale: due alunni eliminati e due al ballottaggio. Amici 25 anticipazioni, spoiler sul terzo eliminato (ecco il nome) e lite tra Gigi D’Alessio e PettinelliAmici di Maria De Filippi 25, spoiler sul terzo eliminato del Serale e la lite tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio ... gossipetv.com Amici 25 anticipazioni serale su sfide, giudici, squadre e ospitiSerale Amici 25: giuria, ospiti, squadre e dove vederlo Chi ama i talent show italiani guarda al debutto del Serale di Amici 25, al via sabato 21 marz ... assodigitale.it Amici, Serale al via: i 17 allievi, le squadre, i prof, i giudici, il ruolo di Cattelan e i super ospiti. Anticipazioni e spoiler sulla prima puntata facebook ANTICIPAZIONI SERALE #Amici25 | Una prima puntata INASPETTATA: avete letto cosa è successo Proprio poco fa abbiamo aggiunto ulteriori DETTAGLI Ecco a voi: bit.ly/4uzHiC1 x.com