Nella seconda puntata del Serale di Amici 25, sono stati eliminati alcuni allievi. Le registrazioni della prossima sfida del talent sono attualmente in corso. La puntata precedente aveva già portato a tre eliminazioni, e i concorrenti ora si preparano alle nuove sfide in vista della prossima fase del programma.

La seconda puntata del Serale di Amici 25 sta per arrivare. Dopo una prima puntata che ha lasciato il segno, con ben tre eliminazioni, in queste ore sono iniziate le registrazioni della prossima sfida del talent. La messa in onda è fissata per sabato 29 marzo in prima serata su Canale 5 con Maria De Filippi ancora una volta al timone di una serata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Come funziona la seconda puntata del Serale di Amici 25: tre manche e due eliminazioni. La struttura del Serale di Amici 25 si conferma quella già vista nella prima puntata della trasmissione. Le tre squadre – Zerbi-Celentano, Petti-Emanuel Lo e Cuccarini-Peparini – si affronteranno in altrettante manche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, gli eliminati della seconda puntata del Serale: gli allievi a rischio

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