Alzheimer 300mila euro a 6 scienziati per diagnosi precoce e prevenzione

Airalzh Onlus ha stanziato 300mila euro per sei giovani ricercatori che lavorano sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione dell’Alzheimer. I vincitori dell’edizione 2025 del Bando Agyr sono scienziati di diverse città italiane, tra cui Roma, Milano e Pavia. Sono chiamati a trovare nuovi metodi per individuare e contrastare questa malattia ancora troppo diffusa.

(Adnkronos) – Trecentomila euro a 6 giovani scienziati impegnati nella lotta all'Alzheimer. Airalzh Onlus – Associazione italiana ricerca Alzheimer ha annunciato i vincitori dell'edizione 2025 del Bando Agyr – Airalzh Grants for Young Researchers: sono Nerisa Banaj (Santa Lucia Roma), Federico Cazzaniga (Besta Milano), Guido Maria Giuffrè (Gemelli-Cattolica Roma), Silvia Cecilia Pelucchi (UniMi), Rebecca Piccarducci (UniPi) e Lorenzo Pini (UniPd-Vimm), e grazie ai fondi Airalzh svilupperanno progetti di ricerca focalizzati sulla diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e sulla prevenzione.

