Alzheimer 300mila euro a 6 scienziati per diagnosi precoce e prevenzione
Airalzh Onlus ha stanziato 300mila euro per sei giovani ricercatori che lavorano sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione dell’Alzheimer. I vincitori dell’edizione 2025 del Bando Agyr sono scienziati di diverse città italiane, tra cui Roma, Milano e Pavia. Sono chiamati a trovare nuovi metodi per individuare e contrastare questa malattia ancora troppo diffusa.
(Adnkronos) – Trecentomila euro a 6 giovani scienziati impegnati nella lotta all'Alzheimer. Airalzh Onlus – Associazione italiana ricerca Alzheimer ha annunciato i vincitori dell'edizione 2025 del Bando Agyr – Airalzh Grants for Young Researchers: sono Nerisa Banaj (Santa Lucia Roma), Federico Cazzaniga (Besta Milano), Guido Maria Giuffrè (Gemelli-Cattolica Roma), Silvia Cecilia Pelucchi (UniMi), Rebecca Piccarducci (UniPi) e Lorenzo Pini (UniPd-Vimm), e grazie ai fondi Airalzh svilupperanno progetti di ricerca focalizzati sulla diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e sulla prevenzione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Alzheimer Lotta
Medicina, l'intelligenza artificiale a sostegno della ricerca per la diagnosi precoce di Alzheimer
L’intelligenza artificiale entra in campo per aiutare a individuare l’Alzheimer prima che i sintomi diventino evidenti.
Prevenzione primaria, diagnosi precoce, in particolare dei tumori femminili. La Convenzione siglata istituisce un programma per tutelare la salute delle donne detenute
Ultime notizie su Alzheimer Lotta
