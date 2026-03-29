Altro che wishlist da comprare | a 30 anni si sogna così

A trent’anni i desideri si spostano oltre l’acquisto di oggetti materiali, diventando più legati a obiettivi personali e a esperienze di vita. Si pensa a ciò che si desidera diventare, alle cose che si vorrebbe vivere e ai momenti che si intende concedersi. La fase di questa età porta con sé un mutamento nel modo di concepire i sogni e le ambizioni.