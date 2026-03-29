Altro che wishlist da comprare | a 30 anni si sogna così
A trent’anni i desideri si spostano oltre l’acquisto di oggetti materiali, diventando più legati a obiettivi personali e a esperienze di vita. Si pensa a ciò che si desidera diventare, alle cose che si vorrebbe vivere e ai momenti che si intende concedersi. La fase di questa età porta con sé un mutamento nel modo di concepire i sogni e le ambizioni.
A trent’anni i desideri cambiano forma. Non riguardano più soltanto ciò che si vuole comprare, ma anche ciò che si vuole diventare, vivere, finalmente concedersi. Più tempo per sé, più autostima, una serata speciale che resti impressa, un viaggio da ricordare, la libertà di sentirsi all’altezza dei propri sogni. iO Donna e IED sullo schermo con “Freeze”: un cortometraggio per celebrare i 30 anni X Leggi anche › Il vero stile? Inizia a 30 anni. Le star più fashion da seguire, look dopo look Eppure, anche i desideri più grandi passano spesso dai dettagli: un accessorio personalizzato che racconta chi siamo, un look scelto con intenzione, un orologio senza tempo da custodire per sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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