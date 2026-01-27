Rondine, in Toscana, è un borgo che da 30 anni accoglie giovani provenienti da zone di guerra. Oggi, studenti italiani vi trascorrono un anno per confrontarsi con le sfide del nostro tempo, vivendo in un contesto che favorisce il dialogo e la comprensione tra culture diverse. Un luogo simbolo di pace e di impegno civile, dove le differenze si affrontano con rispetto e volontà di dialogo.

R ondine è un borgo non lontano da Arezzo, in Toscana. Un piccolo borgo medievale in cui, paradossalmente, vanno in scena tutti i grandi conflitti del mondo, dal Medioriente ai Balcani, dall’Ucraina al Sudamerica, al Caucaso del Sud. Da quando è stato fondato, da Franco Vaccari – docente di “psicologia dei conflitto e della pace” – nel 1995, per accogliere giovani ceceni e russi per farli vivere insieme, Rondine continua così la sua missione. « Trasformare i conflitti attraverso la convivenza con il “nemico”: questo, in estrema sintesi, è il metodo Rondine». Lo spiega Noam Pupko, israeliano giunto in Toscana nel 2011 per partecipare alla World House, il progetto originario di Rondine, e condividere per due anni la sua vita con un palestinese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Rondine è un borgo in Toscana che, da 30 anni, ospita giovani prevenienti da zone di guerra che scelgono di convivere con il proprio "nemico". Oggi accoglie studenti italiani che, per un anno, si confrontano da lì con la complessità del nostro tempo

