dal ministro salvini un milione di euro per nuove piste ciclabili a jesi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato un milione di euro al Comune di Jesi per la realizzazione di nuove piste ciclabili. Questa assegnazione rappresenta un investimento importante per migliorare la mobilità sostenibile nella città, rafforzando le infrastrutture dedicate alla mobilità dolce e alla tutela dell’ambiente. La collaborazione tra istituzioni e amministrazione comunale mira a favorire modalità di spostamento più ecologiche e sicure per i cittadini.

Jesi (Ancona), 21 gennaio 2026- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente assegnato al Comune di Jesi la somma di un milione di euro per la realizzazione di nuove piste ciclabili, un risultato che segna un vero e proprio record storico per la città dorica. Si tratta infatti del finanziamento più alto riconosciuto a livello nazionale tra tutti i Comuni rientranti nella graduatoria del bando per lo sviluppo delle ciclovie urbane, un traguardo che premia l’eccellenza progettuale dei nostri uffici tecnici e la lungimiranza della visione amministrativa sulla mobilità dolce. Mai in passato erano state destinate alla nostra comunità risorse così ingenti attraverso un unico bando ministeriale, a testimonianza di come le attività promosse dall’Amministrazione comunale siano perfettamente in linea con le direttive nazionali sulla transizione ecologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuove ciclabili vicino alle scuole. Interventi per un milione di euroNel 2026 a Lugo verranno realizzate nuove piste ciclabili nelle vicinanze delle scuole, grazie a un investimento di circa un milione di euro.

