Sono 3.100 le manifestazioni «No Kings» in programma nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, negli Stati Uniti e in numerosi Paesi europei, Italia inclusa. Nel nostro Paese, oggi è in programma un corteo a Roma: ad aderire, oltre 700 diverse realtà, dall'Anpi a Emergency, da Amnesty alla Rete Italiana per la Pace e il Disarmo, dall'Arci alla Cgil e la Fiom, senza dimenticare i movimenti e i collettivi studenteschi e quelli pro Palestina. Gli organizzatori prevedono un'affluenza record per quella che si stima potrebbe essere la maggiore manifestazione della storia americana. La bandiera «No Kings» è un contenitore di varie cause che vanno dal combattere la presunta piega autoritaria presa dagli Usa alle proteste contro l'Ice, passando per quelle contro la guerra in Iran. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - «No Kings», cos'è e come è nato il movimento che porta in piazza milioni di persone (non solo negli Usa). Oggi annunciate oltre 3.100 manifestazioni

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