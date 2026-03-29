Almanacco del 29 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco del 29 marzo raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Viene ricordato un santo del giorno e un proverbio popolare. Tra le notizie, vengono menzionate invenzioni e avvenimenti significativi che hanno avuto un impatto sulla storia dell'umanità, insieme a fatti curiosi e accadimenti straordinari verificatisi in questa data.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi domenica 29 marzo, 88º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 277 giorni alla fine dell’anno. 1516 – La Serenissima Repubblica di Venezia delibera l’istituzione del ghetto, primo in Europa, dove gli ebrei veneziani erano costretti a risiedere 1849 – La Repubblica Romana abolisce la pena di morte e la tortura nei suoi territori. 1918 – Nel cielo di Ponte di Piave il maresciallo pilota Ernesto Cabruna da Tortona affronta da solo 11 aerei nemici, abbatte il capo pattuglia e disperde i rimanenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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