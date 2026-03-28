Almanacco | Domenica 29 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 29 marzo, nel calendario gregoriano, segna l'89° giorno dell'anno, con 276 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo del giorno, Sant'Eustasio, e si ricorda un proverbio relativo ai mesi di marzo e aprile. Tra gli eventi storici avvenuti in questa data, nel 1912, si segnala l'episodio di Robert Falcon Scott.

Il Regno Unito invoca l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea dando formalmente inizio alla Brexit: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Domenica 29 Marzo è l'89° giorno del calendario gregoriano. Mancano 276 giorni alla fine dell'anno. 1912 – Robert Falcon Scott al Polo Sud, scrive l'ultima annotazione sul taccuino: otto mesi dopo una spedizione di soccorso ne ritrova il corpo. 1918 - Nel cielo di Ponte di Piave il maresciallo pilota Ernesto Cabruna da Tortona affronta da solo undici aerei nemici, abbatte il capo pattuglia e disperde i rimanenti. 1971 - Per l'uccisione dell'attrice... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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