Questa mattina si ripercorrono gli eventi più importanti accaduti il 29 gennaio nel corso della storia. Dall’apertura di nuove istituzioni a fatti di cronaca, questa data ha visto momenti che hanno lasciato il segno. È un modo per ricordare cosa è successo e come si sono evoluti i giorni di questa data nel tempo.

Una panoramica a tutto tondo su quelli che sono stati gli accadimenti che, più di altri, hanno segnato la storia e che sono accaduti proprio in questa data. Curiosità, aneddoti, compleanni e ricorrenze. Tutto quello che c'è da sapere sulla giornata di oggi, giovedì 29 gennaio. Mancano 336 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Valerio. Proverbio: "Gennaio fa il peccato, e maggio è il condannato". 1944 - A Bologna il teatro anatomico dell'Archiginnasio viene quasi completamente distrutto durante un bombardamento aereo 1990 - Il processo all'ex capitano della Exxon Valdez, Joseph Hazelwood, inizia ad Anchorage (Alaska).🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Almanacco 29 gennaio

Oggi, 29 gennaio, è il 29° giorno dell’anno nel calendario gregoriano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Almanacco 29 gennaio

Argomenti discussi: Almanacco | Giovedì 29 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 29 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Giovedì 29 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Mercoledì 21 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Giovedì 29 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoOggi è il 29 gennaio. Chi è nato in questo giorno è determinato e razionale, con una forte inclinazione all’innovazione pratica. È una persona che ama migliorare ciò che esiste, con metodo e visione ... trevisotoday.it

29 Gennaio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoOggi è il 29 gennaio. Chi è nato in questo giorno è determinato e razionale, con una forte inclinazione all’innovazione pratica. È una persona che ama migliorare ciò che esiste, con metodo e visione c ... vicenzatoday.it

#BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 28 Gennaio - facebook.com facebook